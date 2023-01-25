Николаевский коллаборант пытался откупиться от тюрьмы — СБУ
Злоумышленник пытался подкупить сотрудника СБУ (Фото:СБУ)
В Николаевской области задержали пособника российских оккупантов, который пытался откупиться от уголовной ответственности.
Об этом в среду, 25 января, рассказали в Службе безопасности Украины.
Коллаборантом оказался житель Снегиревки, который после захвата города ВС РФ встал на их сторону, участвуя в торговле награбленным имуществом местных жителей.
В ходе досудебного расследования он предложил следователю СБУ деньги, чтобы тот помог ему избежать наказания.
«После получения предложения офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды», — сообщили в ведомстве.