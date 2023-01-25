Николаевский коллаборант пытался откупиться от тюрьмы — СБУ 25 января, 15:58 Злоумышленник пытался подкупить сотрудника СБУ (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержали пособника российских оккупантов, который пытался откупиться от уголовной ответственности.

Об этом в среду, 25 января, рассказали в Службе безопасности Украины.

Коллаборантом оказался житель Снегиревки, который после захвата города ВС РФ встал на их сторону, участвуя в торговле награбленным имуществом местных жителей.

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В ходе досудебного расследования он предложил следователю СБУ деньги, чтобы тот помог ему избежать наказания.

Фото: СБУ

«После получения предложения офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды», — сообщили в ведомстве.