Новая массированная атака РФ. После дронов РФ ударила ракетами, часть сбили под Киевом, ДТЭК применяет превентивные отключения — онлайн 26 января, 08:56 Запуск ракеты, архивное фото (Фото:Воздушное командование Восток)

Украина отражает новую массированную ракетную атаку РФ: советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о запуске крылатых ракет из района российского Волгодонска и Каспийского моря, о ракетной атаке 26 января также предупредили Силы обороны юга.

Во всей Украине объявлена воздушная тревога. Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 - в небе над Киевом.

NV следит за новыми ракетными пусками из РФ и возможными последствиями атаки.

Видео дня

09:10 Над Винницкой областью «идет воздушный бой» — глава ОВА

«Идет воздушный бой! Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью», — сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов заявил о работе ПВО.

09:05 В Киевской области ОВА подтвердила работу ПВО



09:00 Звуки взрывов слышны в Виннице

08:53 Сообщается о первых сбитых ракетах над Киевом и областью



08:50 Звуки взрывов в Киевской области — предварительно, работа ПВО



08:47 Точное количество запущенных ракет пока неизвестно — Братчук

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал «не разгонять панику», поскольку установить точное количество запусков ракет из РФ пока невозможно. «И, самое главное: наша ПВО — лучшая!» — напомнил Братчук.



08:42 Несколько ракет летят в направлении Житомирской области — ОВА



08:38 Мониторинговые паблики о направлениях полета ракет:



08:35 Ким сообщил о новых запусках российских ракет



08:28 Есть первые сбитые ракеты — Ермак

О сбитых российских ракетах глава ОП сообщил в Телеграме, не уточнив регион и количество.



08:20 Первые ракеты зашли в воздушное пространство Украины - Ким

08:10 ДТЭК применил превентивные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Днепропетровской областях

Превентивные отключения должны уменьшить ущерб для энергосистемы в случае массированной ракетной атаки по энергообъектам.

08:00 Антон Геращенко сообщил о запуске крылатых ракет

07:50 Гуменюк подтвердила возможный ракетный обстрел со стороны РФ

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что «российские военные могут сейчас [утром 26 января] осуществить очередную ракетную атаку». "В настоящее время ВСУ наблюдают активность вражеской авиации по направлению Каспийского моря", - сообщила Гуменюк.

07:43 Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине - глава Одесской ОВА

Максим Марченко, глава Одесской ОВ, предупредил, что удар может быть нанесен с применением авиации и кораблей.

«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!" - добавил Марченко