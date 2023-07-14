Военные контрразведчики СБУ уничтожили замаскированный российский танк Т-90М — видео

14 июля, 23:34
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Защитники Украины уничтожают российскую технику (Фото:скриншот видео / СБУ / Telegram)

Защитники Украины уничтожают российскую технику (Фото:скриншот видео / СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины показала, как военные контрразведчики уничтожают технику и пехоту российских оккупантов.

Пресс-служба СБУ в пятницу, 14 июля, опубликовала видео работы военной контрразведки, в том числе ликвидацию замаскированного танка Т-90М, и рассказала, что бойцы уничтожили:

Видео дня

  • три российских танка, в том числе Т-90М и Т-90;
  • четыре боевых машины пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • МТЛБ (многоцелевой бронетранспортер);
  • зенитную установку;
  • наблюдательный комплекс Муром;
  • противотанковую пушку;
  • 17 машин и два склада боеприпасов;
  • две единицы инженерной техники;
  • два беспилотника, расчет FPV-дронов и не только.
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По данным СБУ, в 2023 году военная контрразведка уничтожила или обезвредила 76 единиц тяжелой техники врага, в том числе 28 танков.

https://www.youtube.com/embed/8MLssI8Nh50

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 236 590 оккупантов, 4097 танков, 8008 боевых бронированных машин и 7019 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Служба безопасности Украины (СБУ) Контрразведка Российские танки Война России против Украины

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