Военные контрразведчики СБУ уничтожили замаскированный российский танк Т-90М — видео 14 июля, 23:34 Защитники Украины уничтожают российскую технику (Фото:скриншот видео / СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины показала, как военные контрразведчики уничтожают технику и пехоту российских оккупантов.

Пресс-служба СБУ в пятницу, 14 июля, опубликовала видео работы военной контрразведки, в том числе ликвидацию замаскированного танка Т-90М, и рассказала, что бойцы уничтожили:



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три российских танка, в том числе Т-90М и Т-90;

четыре боевых машины пехоты;

три бронетранспортера;

МТЛБ ( многоцелевой бронетранспортер);

многоцелевой бронетранспортер); зенитную установку;

наблюдательный комплекс Муром;

противотанковую пушку;

17 машин и два склада боеприпасов;

две единицы инженерной техники;

два беспилотника, расчет FPV-дронов и не только.

По данным СБУ, в 2023 году военная контрразведка уничтожила или обезвредила 76 единиц тяжелой техники врага, в том числе 28 танков.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 236 590 оккупантов, 4097 танков, 8008 боевых бронированных машин и 7019 единиц автомобильной техники и автоцистерн.