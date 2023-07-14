Военные контрразведчики СБУ уничтожили замаскированный российский танк Т-90М — видео
Защитники Украины уничтожают российскую технику (Фото:скриншот видео / СБУ / Telegram)
Служба безопасности Украины показала, как военные контрразведчики уничтожают технику и пехоту российских оккупантов.
Пресс-служба СБУ в пятницу, 14 июля, опубликовала видео работы военной контрразведки, в том числе ликвидацию замаскированного танка Т-90М, и рассказала, что бойцы уничтожили:
- три российских танка, в том числе Т-90М и Т-90;
- четыре боевых машины пехоты;
- три бронетранспортера;
- МТЛБ (многоцелевой бронетранспортер);
- зенитную установку;
- наблюдательный комплекс Муром;
- противотанковую пушку;
- 17 машин и два склада боеприпасов;
- две единицы инженерной техники;
- два беспилотника, расчет FPV-дронов и не только.
По данным СБУ, в 2023 году военная контрразведка уничтожила или обезвредила 76 единиц тяжелой техники врага, в том числе 28 танков.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 236 590 оккупантов, 4097 танков, 8008 боевых бронированных машин и 7019 единиц автомобильной техники и автоцистерн.