Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожено десятки единиц военной техники

14 июля, 08:44
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Армия РФ уже потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Армия РФ уже потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 236 590 (+550) человек ликвидировано,
  • танков — 4097 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8008 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4449 (+24) ед,
  • РСЗО — 680 (+2) ед,
  • средств ПВО — 423 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3783 (+31),
  • крылатых ракет — 1273 (+2),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7019 (+24) ед,
  • специальной техники — 662 (+10).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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