Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожено десятки единиц военной техники
Армия РФ уже потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 236 590 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 4097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4449 (+24) ед,
- РСЗО — 680 (+2) ед,
- средств ПВО — 423 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3783 (+31),
- крылатых ракет — 1273 (+2),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7019 (+24) ед,
- специальной техники — 662 (+10).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.