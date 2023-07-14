Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожено десятки единиц военной техники 14 июля, 08:44 Армия РФ уже потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 236 590 ( +550) человек ликвидировано,

+550) человек ликвидировано, танков — 4097 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8008 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 4449 ( +24) ед,

+24) ед, РСЗО — 680 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 423 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3783 ( +31),

+31), крылатых ракет — 1273 ( +2),

+2), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7019 ( +24) ед,

+24) ед, специальной техники — 662 ( +10).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



