В Генштабе показали видео уничтожения газотурбинного танка оккупантов 10 июля, 23:57 ВСУ уничтожили танк Т-80 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов вдоль всей линии фронта. В Генштабе показали очередное уничтожение вражеского танка.

Украинские военные уничтожили танк Т-80 благодаря совместной боевой работе 45 ОАБр и 63 ОМБр.



Танк уникален тем, что имеет газотурбинный двигатель. На видео украинские военные точным выстрелом уничтожают танк оккупантов, от чего тот загорелся. Вероятно, оккупанты были уничтожены вместе с техникой.

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