В Генштабе показали видео уничтожения газотурбинного танка оккупантов

10 июля, 23:57
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ВСУ уничтожили танк Т-80 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВСУ уничтожили танк Т-80 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов вдоль всей линии фронта. В Генштабе показали очередное уничтожение вражеского танка.

Украинские военные уничтожили танк Т-80 благодаря совместной боевой работе 45 ОАБр и 63 ОМБр.

Танк уникален тем, что имеет газотурбинный двигатель. На видео украинские военные точным выстрелом уничтожают танк оккупантов, от чего тот загорелся. Вероятно, оккупанты были уничтожены вместе с техникой.

Видео дня

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Генштаб ВСУ

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