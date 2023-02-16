Эксперт по вооружениям объяснил, что не так с новыми российскими танками Т-90М Прорыв 16 февраля, 16:02 ВСУ уничтожают врага трофейным Т-90 (Фото:Український Свідок)

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в интервью NV объяснил, что не так с новыми российскими танками Т-90М Прорыв, которые, как заявляла РФ, недавно отправили на фронт.

«В начале января они продемонстрировали передачу армии партии танков Т-90М Прорыв от Уралвагонзавода, который находится в Нижнем Тагиле. Это фактически немного улучшенная модернизация старого Т-72. Эти четыре новейших танка якобы загрузили на платформу и, вероятно, отправили на фронт», — рассказал Бадрак NV.

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Эксперт напомнил, что до этого были сообщения о том, что у России не хватает прицелов, в том числе Сосна-У.

«В этих прицелах стоят французские тепловизоры от компании Thales, которая, к сожалению, во время санкций после 2014 года все еще их поставляла в РФ. Но сейчас россияне их точно не получают. Поэтому эти четыре танка являются Прорывом лишь условно, ведь идут без части комплектующих, которые должны там быть», — пояснил он.

5 декабря сообщалось, что украинские военные во время наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М Прорыв.

В апреле 2022 года ГУР сообщало, что на российском Уралвагонзаводе останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата).

Сообщалось, что с начала полномасштабной войны предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и компоненты (в частности, бронированную сталь) — эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники.