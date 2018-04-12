СБУ: Савченко прошла обследование в больнице

Народный депутат Надежда Савченко, которая с 23 марта объявила голодовку, прошла обследование в больнице.
Как сообщили Украинской правде в пресс-службе СБУ, обследование прошло по просьбе самой арестованной.
"Возили в больницу. Ее никто туда не переводил. Ее просто обследовали и вернули. Есть некоторые анализы, которые нельзя сделать в условиях СИЗО. Сделали все, что она просила", - отметили в СБУ.
На что жаловалась Савченко и какие анализы у нее брали, в СБУ не сообщили.
Ранее сама Савченко сообщила, что из-за голодовки у нее ухудшилось состояние здоровья.
Накануне Вера Савченко заявила, что в четверг ожидается госпитализация ее сестры Надежды Савченко. По ее словам, у Надежды проблемы с желудком, спазмы и периодическая рвота
В то же время в СБУ заявили, что Савченко не требует госпитализации.
Нардеп Надежда Савченко объявила о начале голодовки 23 марта.
Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.
29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР» и с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.
- Читайте также: "План государственного переворота". О чем говорили Савченко и Рубан с военными на обличительных записях ГПУ
По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли быть президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.
Комментарии
Правила комментирования