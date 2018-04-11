Савченко не нуждается в госпитализации - СБУ

Народный депутат Надежда Савченко не нуждается в госпитализации, заявили в Службе безопасности.

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - уточнили в силовой структуре, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ранее сестра Савченко Вера заявляла о том, что нардепа могут отправить в больницу.

Она также рассказала, что на прошлой неделе у Савченко брали анализы, но их результаты неизвестны.

Ранее силовики провели обыски дома у Савченко, а также в офисе ее политической партии.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Савченко объявила о начале голодовки.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.