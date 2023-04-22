С начала войны СБУ разоблачила более 300 предателей — Малюк 22 апреля, 01:58 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

С начала полномасштабного российского вторжения Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, пишет на Интерфакс-Украина.



«Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них 9 в СБУ и 102 в силах обороны в целом», — сказал он.

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В качестве примера он привел задержание в Очакове экс-командира одного из центров спецопераций ВСУ, оказавшегося российским агентом. Он планировал поспособствовать сдаче города оккупантам.