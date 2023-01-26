В рядах СБУ разоблачили еще одного предателя 26 января, 12:58 Задержанному сотруднику СБУ грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Управление внутренней безопасности СБУ совместно с Госбюро расследований разоблачило в рядах спецслужбы еще одного пособника российских оккупантов.

Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 26 января.

Предателем, занимавшимся разведывательно-подрывной деятельностью в интересах РФ оказался сотрудник управления СБУ в Запорожской области.

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После полномасштабного вторжения он начал скрыто собирать личные данные своих коллег и секретную информацию о материалах досудебных расследований ряда резонансных дел.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

«Если кто-то предал присягу и украинский народ — должен ответить по закону», — подчеркнул глава спецслужбы Василий Малюк.