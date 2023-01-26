В рядах СБУ разоблачили еще одного предателя
Задержанному сотруднику СБУ грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)
Управление внутренней безопасности СБУ совместно с Госбюро расследований разоблачило в рядах спецслужбы еще одного пособника российских оккупантов.
Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 26 января.
Предателем, занимавшимся разведывательно-подрывной деятельностью в интересах РФ оказался сотрудник управления СБУ в Запорожской области.
После полномасштабного вторжения он начал скрыто собирать личные данные своих коллег и секретную информацию о материалах досудебных расследований ряда резонансных дел.
Задержан агент ФСБ, пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
«Если кто-то предал присягу и украинский народ — должен ответить по закону», — подчеркнул глава спецслужбы Василий Малюк.