В рядах СБУ разоблачили еще одного предателя

26 января, 12:58
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Задержанному сотруднику СБУ грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Задержанному сотруднику СБУ грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Управление внутренней безопасности СБУ совместно с Госбюро расследований разоблачило в рядах спецслужбы еще одного пособника российских оккупантов.

Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 26 января.

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Предателем, занимавшимся разведывательно-подрывной деятельностью в интересах РФ оказался сотрудник управления СБУ в Запорожской области.

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После полномасштабного вторжения он начал скрыто собирать личные данные своих коллег и секретную информацию о материалах досудебных расследований ряда резонансных дел.

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

«Если кто-то предал присягу и украинский народ — должен ответить по закону», — подчеркнул глава спецслужбы Василий Малюк.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Государственная измена Российская агентура Война России против Украины

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