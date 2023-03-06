Приговор предателю Цареву вступил в силу, он получил 12 лет тюрьмы 6 марта, 21:08 Олег Царев (Фото:Олег Царев/Facebook)

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву, которому в мае 2022 года заочно дали 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится на сайте суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная защитником, оставлена без удовлетворения. Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 03 мая 2022 оставлен без изменений», — заявил суд.

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Решение апелляционной инстанции означает, что обвинительный приговор Цареву вступил в силу.

Бывший депутат признан виновным в публичных призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 110 УКУ) и насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ) за его действия в 2014 году.

В сентябре 2022 года Царев получил новое уголовное дело за попытку «дойти до Киева» с оккупантами.

По данным следствия, 24 февраля 2022 он пересек границу Украины и прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать РФ устанавливать там оккупационный режим.