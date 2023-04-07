Утечка секретов ВСУ — большое предательство или российская подделка? 7 апреля, 17:58

Чем жила страна 07 апреля 2023 года

● Утечка секретов ВСУ — это большая зрада? Пентагон расследует утечку секретных документов по планам США и НАТО по подготовке украинских военных к планируемому контрнаступлению. Об этом написала New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

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В документах содержатся сведения о силах и вооружениях по крайней мере части готовящихся к наступлению украинских подразделений, есть информация о графиках доставки боеприпасов и военной техники, численности войск и других деталях. Белый дом работал над тем, чтобы удалить их, но по состоянию на вечер 6 апреля не добился успеха.

Среди документов отсутствуют конкретные планы боевых действий, например, как, когда и где ВСУ намерены начать наступление. Многие из этих данных уже устарели, потому что описывают ситуацию к началу марта. Но, как пишет издание, российская сторона может извлечь из них определенную полезную информацию, такую, как уровень использования боеприпасов для ракетных систем HIMARS.

Часть документов, содержащих данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT выглядит сфальсифицированной. В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тыс. убитыми, украинских — в 71,5 тыс., что противоречит данным Пентагона о почти 200 тыс. убитых и раненых российских военнослужащих и более 100 тыс. убитых и раненых украинских военных. Однако аналитики заявили, что некоторые документы выглядят подлинными.

NYT назвала утечку этих документов самым большим успехом российской разведки с начала вторжения РФ в Украину. Это неизбежно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и США.

● «Псевдосливы». Материалы с планами подготовки Украины к предстоящему контрнаступлению, которые появились в соцсетях как якобы утечка засекреченных документов, — «псевдосливы» России. Об этом написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter.

● Документы, в которых якобы раскрываются данные о подготовке контрнаступления ВСУ, являются подделкой и спецоперацией спецслужб РФ, заявили в ГУР Минобороны Украины.

● Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней рассмотрели меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны.

● Бразилия предлагает Путину Крым. Президент Бразилии Лула да Силва предлагает Украине отказаться от оккупированного Россией Крыма — это, по его мнению, поможет завершить полномасштабную войну.

Да Силва заявил журналистам, что президент Владимир Зеленский «тоже не может хотеть всего», а НАТО «не сможет поселиться на границе». «Не обязательно иметь войну. Чего хочет Путин? Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить», — сказал президент Бразилии.

Да Силва на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином в Китае и хочет договориться о создании группы стран для «переговоров о мирном урегулировании» развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

● На этой неделе в КНР находятся Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен. Оба пытаются убедить Си занять активную позицию в переговорах с Москвой по поводу прекращения войны и поговорить с Зеленским.

● И сегодня китайский лидер провел неофициальные переговоры в Гуанчжоу с Макроном. При этом Си Цзиньпин «чрезвычайно пышно» встретил французского лидера, написало агентство Reuters. Журналисты считают, что таким роскошным отношением к Макрону Си Цзиньпин (который лишь изредка принимает подобным образом своих гостей) склоняет Францию «противодействовать» США.

● Еще один миротворец. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что война России против Украины «должна быть закончена путем переговоров как можно быстрее». До этого он дошел после переговоров с главой МИД РФ Лавровым. «Мы заявили, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно быстрее, и мы подтвердили, что мы, как Турция, готовы оказать всяческую поддержку», — сказал Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкара также поддерживает шаги по продлению «зернового соглашения». «Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире», — сказал он.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что 27 апреля в его страну может приехать Путин.

● Новая встреча двух диктаторов в Москве — вчерашние многочасовые переговоры Путина и Лукашенко — стала для Кремля возможностью укрепить экономический контроль над Беларусью. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Жестокие бои за Бахмут. Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили более 40 атак, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пошли в наступление в некоторых районах, успеха не имели. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак.

● За По данным британской разведки, в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут, после того как в конце марта их продвижение сильно застопорилось. Мол, Россия добилась дальнейших успехов и теперь, вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины — трасса 0506 западнее города, вероятно, под серьезной угрозой, добавили в разведке.

● В Бахмуте сохраняется сложная ситуация: российские оккупационные силы сосредоточили все усилия, чтобы захватить город, но не достигли «стратегического успеха». Об этом рассказал Reuters Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск ВСУ. По его словам, украинская сторона контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

● Минус два танка и восемь орудий. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 177110 военных. Эти данные с утра обнародовал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3633 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7016 (+3), артсистем — 2722 (+8), РСЗО — 533 (+1), средств ПВО — 281 (+0), самолетов — 306 (+0), вертолетов — 292 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4) и многое другое.

● Морально-психологическое состояние в рядах российских оккупантов перед украинским контрнаступлением стремительно ухудшается. Враги стали чаще сдаваться в плен, сообщила пресс-служба ГУР.

● Тайный автолюбитель Путина. Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф в январе предложил российскому диктатору возобновить производство автомобилей Волга (ГАЗ) на бывших заводах Volkswagen. Об этом написал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. «Принципиальное соглашение с высшим руководством VW уже достигнуто», — говорится в письме Вольфа на имя Путина, и не позже марта решение будет «окончательно одобрено наблюдательным советом концерна».

Вольф — бывший председатель совета директоров группы ГАЗ, сейчас он входит в надзорные органы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler и холдинга Porsche SE, контролирующего концерн VW. СМИ называют его «одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома».

«Учитывая ситуацию в автопроме, мы можем поддержать эту идею», — написал в ответ Вольфу Путин. Поддержал идею и губернатор Нижегородской области (там расположены промышленные площадки VW). Как отмечает Der Spiegel, Вольф уже договорился о покупке российского бизнеса Schaeffler, для завершения сделки осталось получить последние разрешения в России.

VW, однако, выбрал другого покупателя для своих российских активов — автодилера Авилон, 12 марта стороны должны были подписать соглашение. Впрочем, в середине марта нижегородский суд заморозил активы немецкого концерна в России по жалобе группы ГАЗ. Последняя пожаловалась на то, что летом 2022 года VW прекратил сотрудничество в Нижнем Новгороде, хотя контракт должен был действовать до конца 2025 года. В VW отмечают, что прекратили партнерство в прошлом году «на взаимовыгодных условиях».

● Цена российских ракетных атак. Только для аварийного ремонта критически важных объектов украинской инфраструктуры срочно требуется более $1,2 млрд. В целом атаки на энергетическую инфраструктуру страны нанесли ущерб на более $10 млрд и оставили более 12 млн человек без электроэнергии или с ограниченным доступом к ней, а также нарушили работу систем водоснабжения и отопления. Об этом свидетельствует комплексная Оценка энергетического ущерба, которую провела Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк. Наибольшая доля убытков приходится на энергетический сектор — около $6,5 млрд, ущерб, нанесенный атомным электростанциям, составил около $770 млн.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины в восстановлении до $411 млрд. Только на приоритетное разминирование сельхозземель необходимо $1,5 млрд.

● Украина начала процедуру введения санкций против Сирии за поддержку России в войне против Украины, признание независимости Л/ДНР и поддержку режима диктатора Путина.

● Кабмин поддержал назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской областной государственной администрации. О его кандидатуре шла речь в соответствующем проекте указа президента Владимира Зеленского.

24 января Кабмин отправил в отставку тогдашнего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу и еще четырех глав областных администраций. Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

И напоследок:

● Вражеское посольство могут выгнать из Киева. На сайте Киевского горсовета появился проект решения о расторжении договора аренды земельного участка 0,3984 га с посольством РФ в Украине (на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе Киева). Документ находится на рассмотрении комиссии.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.