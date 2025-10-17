Генштаб ВСУ подтвердил потерю Россией истребителя Су-30СМ в Крыму
Армия РФ потеряла Су-30СМ в результате работы российской ПВО в Крыму 17 октября 2025 года (Фото: ВМС ВСУ)
Разведка Военно-морских сил ВСУ получила радиоперехват о потере российскими захватчиками истребителя Су-30СМ, который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 17 октября.
По данным военных, в российском самолете загорелись два двигателя, экипаж катапультировался.
Генштаб предполагает, что оккупанты, вероятно, сбили истребитель собственными средствами противовоздушной обороны во время отражения атаки БпЛА на Крым 17 октября.
Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия сбила свой же самолет над временно оккупированным Крымом, когда отражала атаку Украины.
Ночью Крым атаковали дроны, в Гвардейском загорелась нефтебаза.
Глава оккупационной администрации полуострова, коллаборационист Сергей Аксенов также заявил о повреждении нескольких электрических подстанций, в Крыму фиксируют обесточивание.
Минобороны страны-агрессора России утверждало, что росПВО «перехватила» 32 БПЛА над Крымом ночью 17 октября.