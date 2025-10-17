Генштаб ВСУ подтвердил потерю Россией истребителя Су-30СМ в Крыму

Армия РФ потеряла Су-30СМ в результате работы российской ПВО в Крыму 17 октября 2025 года (Фото: ВМС ВСУ)

Разведка Военно-морских сил ВСУ получила радиоперехват о потере российскими захватчиками истребителя Су-30СМ , который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 17 октября.

По данным военных, в российском самолете загорелись два двигателя, экипаж катапультировался.

Генштаб предполагает, что оккупанты, вероятно, сбили истребитель собственными средствами противовоздушной обороны во время отражения атаки БпЛА на Крым 17 октября.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия сбила свой же самолет над временно оккупированным Крымом, когда отражала атаку Украины.

Ночью Крым атаковали дроны, в Гвардейском загорелась нефтебаза.

Глава оккупационной администрации полуострова, коллаборационист Сергей Аксенов также заявил о повреждении нескольких электрических подстанций, в Крыму фиксируют обесточивание.

Минобороны страны-агрессора России утверждало, что росПВО «перехватила» 32 БПЛА над Крымом ночью 17 октября.