Оккупанты заявили о повреждении нескольких электроподстанций в Крыму в результате атаки БпЛА

17 октября, 09:01
Поделиться:
Дым в Крыму после атаки дронами ночью 17 октября 2025 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Дым в Крыму после атаки дронами ночью 17 октября 2025 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В захваченном россиянами Крыму в результате ночной атаки дронами повреждены несколько электрических подстанций, фиксируются обесточивания, утверждает глава оккупационной администрации полуострова, коллаборант Сергей Аксенов.

Он подтвердил в Telegram, что некоторые жители Крыма в пятницу, 17 октября, остались без электричества. Крымский гауляйтер утверждает, что продолжаются восстановительные работы, однако сроки окончания ремонта не назвал.

Реклама

Читайте также:
Российский город Сочи атаковали дроны: туристов спускали в подвалы

Мониторинговый канал Крымский ветер пишет, что в оккупированной Евпатории из-за отключения электричества отменили занятия в школах. В городе также отсутствует водоснабжение.

Ранее 17 октября сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, возник масштабный пожар.

Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате» 32 БпЛА над Крымом ночью.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Крым Электроэнергия Электроподстанция Война России против Украины Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies