Оккупанты заявили о повреждении нескольких электроподстанций в Крыму в результате атаки БпЛА

Дым в Крыму после атаки дронами ночью 17 октября 2025 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В захваченном россиянами Крыму в результате ночной атаки дронами повреждены несколько электрических подстанций, фиксируются обесточивания, утверждает глава оккупационной администрации полуострова, коллаборант Сергей Аксенов.

Он подтвердил в Telegram, что некоторые жители Крыма в пятницу, 17 октября, остались без электричества. Крымский гауляйтер утверждает, что продолжаются восстановительные работы, однако сроки окончания ремонта не назвал.

Мониторинговый канал Крымский ветер пишет, что в оккупированной Евпатории из-за отключения электричества отменили занятия в школах. В городе также отсутствует водоснабжение.

Ранее 17 октября сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, возник масштабный пожар.

Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате» 32 БпЛА над Крымом ночью.