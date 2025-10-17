Россияне сбили собственный самолет над оккупированным Крымом — Плетенчук

17 октября, 12:08
Поделиться:
В Сети пишут, что россияне сбили собственный истребитель Су-30СМ (Фото: wartools.ru)

В Сети пишут, что россияне сбили собственный истребитель Су-30СМ (Фото: wartools.ru)

В пятницу, 17 октября, войска страны-агрессора России сбили свой же самолет над временно оккупированным Крымом, когда отражали атаки Украины.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Апостроф.

«Так отбивали атаки украинцев, что в результате они смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом… Детали сейчас собирают на территории Крыма. Относительно пабликов — я думаю, после нашего с вами эфира эта новость появится, как раз ссылаясь на этот эфир», — сказал он.

Реклама

Других подробностей Плетенчук не предоставил.

Пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, который, предположительно, ведет капитан Воздушных сил РФ Илья Туманов, сообщил, что «потерпел крушение» истребитель Су-30СМ.

Паблик утверждает, что экипаж истребителя катапультировался.

В ночь на 17 октября дроны атаковали поселок Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Мониторинговый канал Крымский ветер писал, что на местной нефтебазе возник масштабный пожар.

Читайте также:
Российский город Сочи атаковали дроны: туристов спускали в подвалы

Глава оккупационной администрации полуострова, коллаборационист Сергей Аксенов заявил, что в Крыму в результате атаки дронами повреждены несколько электрических подстанций, фиксируют обесточивание.

Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате» 32 БпЛА над Крымом ночью.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Крым ВМС Украины Российские самолеты Война России против Украины Временно оккупированные территории Дмитрий Плетенчук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies