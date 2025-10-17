В пятницу, 17 октября, войска страны-агрессора России сбили свой же самолет над временно оккупированным Крымом , когда отражали атаки Украины.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Апостроф.

«Так отбивали атаки украинцев, что в результате они смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом… Детали сейчас собирают на территории Крыма. Относительно пабликов — я думаю, после нашего с вами эфира эта новость появится, как раз ссылаясь на этот эфир», — сказал он.

Реклама

Других подробностей Плетенчук не предоставил.

Пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, который, предположительно, ведет капитан Воздушных сил РФ Илья Туманов, сообщил, что «потерпел крушение» истребитель Су-30СМ.

Паблик утверждает, что экипаж истребителя катапультировался.

В ночь на 17 октября дроны атаковали поселок Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Мониторинговый канал Крымский ветер писал, что на местной нефтебазе возник масштабный пожар.

Глава оккупационной администрации полуострова, коллаборационист Сергей Аксенов заявил, что в Крыму в результате атаки дронами повреждены несколько электрических подстанций, фиксируют обесточивание.

Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате» 32 БпЛА над Крымом ночью.