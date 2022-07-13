«Карма решит». Гауляйтер Сальдо попал в больницу — депутат Херсонского облсовета

13 июля, 22:52
Владимир Сальдо (Фото:IZ.RU / Telegram)

Владимир Сальдо (Фото:IZ.RU / Telegram)

Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо, вероятно, попал в больницу, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Халань. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

В эфире Еспресо он уточнил, что коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

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«Вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично — до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь — решит карма, не дожидаясь ВСУ», — пояснил Хлань.

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Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=iuZn89I9gzA

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Сальдо Война России против Украины

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