«Карма решит». Гауляйтер Сальдо попал в больницу — депутат Херсонского облсовета 13 июля, 22:52 Владимир Сальдо (Фото:IZ.RU / Telegram)

Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо, вероятно, попал в больницу, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Халань. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

В эфире Еспресо он уточнил, что коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

«Вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично — до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь — решит карма, не дожидаясь ВСУ», — пояснил Хлань.

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Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсона.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

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