«Сам на себя покушался и сам себя спас». В Херсонской ОВА опровергли заявления росСМИ о покушении на гауляйтера Сальдо

11 июля, 23:16
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань (Фото:IZ.RU / Telegram)

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань (Фото:IZ.RU / Telegram)

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань опроверг заявление росСМИ о покушении украинских партизан на гауляйтера Владимира Сальдо.

В эфире телемарафона Хлань заявил: если действуют украинские партизаны, тогда «кто-то точно попадает в больницу или на концерт Кобзона». Также, по его словам, пропагандистские Telegram-каналы и СМИ РФ распространили старые фото в репортажах о покушении.

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«Это Сальдо сам на себя покушался и сам себя спас. Это очередная „победа“ российской пропаганды. Никакого покушения там не было. Если бы действовали наши партизаны, то был бы результат», — заявил Хлань.

О покушении на гауляйтера сообщал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, автомобиль коллаборанта хотели взорвать с помощью самодельной бомбы, но оккупантам удалось обнаружить устройство.

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Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсона.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

14 июня уже сообщалось о попытке покушения на Сальдо, но коллаборант тогда утверждал, что никакого покушения не было.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские СМИ Партизаны Владимир Сальдо

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