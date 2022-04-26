Глава Херсонской ОВА рассказал о коллаборантах, «назначенных» РФ в оккупационную администрацию — видео 26 апреля, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Ранее оккупанты захватили здание Херсонского горсовета (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Российские войска «назначили» так называемых «руководителей» оккупационной администрации в Херсонской области.

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Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава местной ОВА Геннадий Лагута.

По его словам, «управлять» временно подконтрольной ВС РФ областью оккупанты поставили Владимира Сальдо, а самим захваченным Херсоном — Александра Кобеца.

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«Я убежден, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность. Они, и их соучастники. А эти „назначения“ являются незаконными. Также хочу подчеркнуть, что после оккупации Херсона и области команда ОВА была вынуждена покинуть город и здание ОГА, но она каждый день, 24/7 работает. И в этих условиях делает все возможное, и невозможное для обеспечения жизнедеятельности нашей области», — заявил Лагута в своем видеообращении.

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