Глава Херсонской ОВА рассказал о коллаборантах, «назначенных» РФ в оккупационную администрацию — видео

26 апреля, 15:50
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Ранее оккупанты захватили здание Херсонского горсовета (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Ранее оккупанты захватили здание Херсонского горсовета (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

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Российские войска «назначили» так называемых «руководителей» оккупационной администрации в Херсонской области.

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Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава местной ОВА Геннадий Лагута.

По его словам, «управлять» временно подконтрольной ВС РФ областью оккупанты поставили Владимира Сальдо, а самим захваченным Херсоном — Александра Кобеца.

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«Я убежден, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность. Они, и их соучастники. А эти „назначения“ являются незаконными. Также хочу подчеркнуть, что после оккупации Херсона и области команда ОВА была вынуждена покинуть город и здание ОГА, но она каждый день, 24/7 работает. И в этих условиях делает все возможное, и невозможное для обеспечения жизнедеятельности нашей области», — заявил Лагута в своем видеообращении.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ОГА Российская агрессия Херсон Херсонская область Коллаборант Война России против Украины

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