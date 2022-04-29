«Назначенному» оккупантами псевдоглаве Херсонской области Сальдо сообщили о подозрении в госизмене 29 апреля, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Сальдо (Фото:IZ.RU / Telegram)

Назначенному российскими оккупантами так называемому «губернатору» Херсонской области Владимиру Сальдо сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, во время захвата области оккупантами депутат Херсонского горсовета перешел на сторону врага. В марте 2022 года он участвовал в заседании псевдооргана «комитет спасения Херсонщины „За мир и порядок“», который создали в поддержку оккупационных действий страны-агрессора.



Видео дня

«Содействуя захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, подозреваемый согласился занять должность так называемого губернатора Херсонской области», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Владимир Сальдо — экс-нардеп от Партии регионов, голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года. Был мэром Херсона в 2002—2012 годах. В 2020 году проиграл на выборах мэра Игорю Колыхаеву.

Накануне правоохранители сообщили о подозрении псевдоглаве Херсонского горсовета Александру Кобцу.

Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо и никто из власти не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними колаборанты на «заседании» после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций, коллаборантов Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА https://www.youtube.com/embed/VS6nI1pDUgs

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатали «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский 28 апреля заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» и поддержки ни населения, ни местного самоуправления для проведения псевдореферендума о создании «ХНР». Позже Сальдо уже заявил, что проводить референдум не планируют.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.