Как пишет издание, с помощью украинских зенитных FPV-дронов уже удалось сбить три экземпляра вражеского БПЛА Черника-2. (Фото: Скриншоты из видео/t.me/ssternenko)

Страна-агрессор РФ недавно в первый раз нанесла удар по Харькову с помощью дрона типа Черника — более крупная версия которого имеет функцию наведения, дальность до 100 километров и производится тысячами экземпляров.

Об этом 30 июня сообщает издание Defence-Express.

Известно, что дроны этой серии производятся в двух вариантах — легком (Черника-1) и более тяжелом (Черника-2).

«РФ имеет эти дроны в своем распоряжении уже достаточно давно, и в марте 2024 года сообщалось, что было изготовлено более 7,5 тысяч единиц Черника-1. А уже в апреле 2024 года — об изготовлении более 4 тысяч единиц Черника-2. Дрон-камикадзе Черника-1 представляет собой беспилотник типа летающее крыло, изготовленный из пенопласта. Он имеет максимальную дальность поражения до 80 км, крейсерскую скорость 75 км/ч, максимальную высоту полета до 1,5 км», — пишет Defence-Express.

По информации издания, запуск Черники происходит с помощью катапульты или с помощью рук. Боевая часть у него массой в 0,7 кг, по всей вероятности, осколочно-фугасного типа — в основном этот дрон применяется против автомобильного транспорта и пехотинцев.

«Более крупная версия Черника-2 является более опасной по сравнению с первой моделью. Она имеет более крупную боевую часть массой до 3,5 кг, которая уже предназначена для поражения блиндажей и тяжелой техники. Также она имеет увеличенный радиус действия до 100 км», — пишет Defence-Express.

При этом, как отмечает издание, некоторые источники из РФ утверждают, что дрон может осуществлять функцию доведения до цели — из-за чего во время атаки он может быть невосприимчив к действию средствам РЭБ. Также есть данные, что Черника-2 оборудована функцией автопилота —до определенного района цели — благодаря чему оккупантам не нужно постоянно осуществлять управление дронам, а лишь на конечном участке полета.

«Это в сочетании с их, вероятно, низкой стоимостью, делает их массовыми и очень опасными. По своей концепции их можно сравнить с другим российским дроном „Молния“, который также в своей конструкции использует простые материалы», — пишет Defence-Express.

Как утверждают представители издания, эффективным средством противодействия этим беспилотникам являются украинские зенитные FPV-дроны, с помощью которых уже удалось сбить три экземпляра Черника-2.

«Однако, несмотря на функцию наведения и автоматический полет к району цели, без связи дроны Черника также не способны выполнять задачи, поэтому РЭБ также остается достаточно эффективным средством», — подытожили в Defence-Express.

30 июня мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города российскими оккупантами с 23 по 29 июня — в общей сложности 16 вражеских атак.

«Чаще всего враг бил шахедами, но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием Черника», — сообщил Терехов.

По словам городского головы, мощность боевой части Черники похожа на боевую часть БПЛА Молния, однако новый дрон отличается иной конструкцией.

«В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе», — рассказал Игорь Терехов.