Российские дроны атаковали Харьковскую область: повреждены здания, есть пострадавшие

Одна из предыдущих атак на Харьковщину (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 30 июня Харьковская область подверглась очередной атаке со стороны российских оккупационных войск с применением беспилотников.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В селе Песочин Харьковского района вражеский БПЛА попал в здание станции технического обслуживания автомобилей, вызвав пожар. По уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка.

Реклама

В городе Дергачи, также в Харьковском районе, в результате удара дрона повреждено еще одно здание, которое тоже загорелось огнем.

В селе Куротное Чугуевского района в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Зафиксировано возгорание на месте происшествия.