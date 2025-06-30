Российские дроны атаковали Харьковскую область: повреждены здания, есть пострадавшие
Одна из предыдущих атак на Харьковщину (Фото: t.me/synegubov)
В ночь на 30 июня Харьковская область подверглась очередной атаке со стороны российских оккупационных войск с применением беспилотников.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В селе Песочин Харьковского района вражеский БПЛА попал в здание станции технического обслуживания автомобилей, вызвав пожар. По уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка.
В городе Дергачи, также в Харьковском районе, в результате удара дрона повреждено еще одно здание, которое тоже загорелось огнем.
В селе Куротное Чугуевского района в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Зафиксировано возгорание на месте происшествия.