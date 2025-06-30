Российские дроны атаковали Харьковскую область: повреждены здания, есть пострадавшие

30 июня, 02:19
Поделиться:
Одна из предыдущих атак на Харьковщину (Фото: t.me/synegubov)

Одна из предыдущих атак на Харьковщину (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 30 июня Харьковская область подверглась очередной атаке со стороны российских оккупационных войск с применением беспилотников.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В селе Песочин Харьковского района вражеский БПЛА попал в здание станции технического обслуживания автомобилей, вызвав пожар. По уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка.

Реклама

В городе Дергачи, также в Харьковском районе, в результате удара дрона повреждено еще одно здание, которое тоже загорелось огнем.

В селе Куротное Чугуевского района в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Зафиксировано возгорание на месте происшествия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   БПЛА Харьковская область Харьков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies