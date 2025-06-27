Один из российских ударных БПЛА, подавленный средствами РЭБ украинской ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток в апреле 2025 года (Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ)

Москва наращивает производство беспилотников для ударов по Украине, привлекая к этому сотни женщин, в частности из африканских стран, которым обещают профессиональное обучение и достойную оплату, не раскрывая истинной сути работы, говорится в материале Le Monde .

Между 2023 и 2025 годами территория СЭЗ Алабуга в Татарстане, РФ, где производятся шахэды, значительно выросла: там построили новые цеха и крытые пешеходные переходы. Отмечается, что часть ангаров оборудовали сетками для защиты от дронов.

Однако несмотря на активные заказы от Минобороны РФ, компания сталкивается с дефицитом персонала. Безработица в России составляет всего 2%, а в Татарстане многие мужчины подписали контракты с армией, что и стало причиной привлечения иностранной рабочей силы.

На сайте Алабуга Старт африканским женщинам предлагают подать заявку на участие в «международной программе профессионального обучения», которую реализуют при поддержке Россотрудничества. Вербовка также ведется через посольства РФ в Африке.

Там предлагается зарплата от 426 до 681 евро, что значительно превышает средний доход в странах их происхождения. Однако информации об изготовлении дронов нет.

Для участия достаточно быть женщиной в возрасте 18−22 лет, иметь среднее образование, загранпаспорт и знать 100 базовых русских слов. Как пояснил директор ОЭЗ Алабуга Тимур Шагивалеев, «женщинами легче управлять», а «некоторые работы требуют женской точности».

Инфографика: NV

«Такая работа требует точности, скрупулезности и трезвости, что не является первоочередными качествами российских рабочих», — отметил военный эксперт Юрий Федоров.

По словам Шагивалеева, «россияне просто не готовы работать за 30 000−40 000 рублей [325−433 евро]. Учитывая, что средняя заработная плата в странах третьего мира очень низкая, привлекаются иностранцы из экзотических стран».

Отмечается, что женщин также вербуют через соцсети, посредников и инфлюенсеров. Часть из них работает на производстве дронов, другие — уборщицами, официантками, операторами машин. Контракты подписываются на два года и содержат строгое условие конфиденциальности. Некоторые все же нарушают его, жалуясь на условия труда.

В отчете Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (май 2025) говорится, что многие из них ожидали обучения, а вместо этого работают по несколько часов под наблюдением, собирая дроны. Некоторые жалуются на проблемы с кожей из-за токсичных веществ. Расторгнуть контракт сложно — это означает вернуть расходы на перелет, жилье и обучение, покрытые компанией.

«Обманный характер найма и репрессивные условия труда могут представлять форму мошеннической эксплуатации. Эти условия могут вызвать беспокойство у стран происхождения, международного сообщества и ООН», — говорится в расследовании.

В апреле полиция Ботсваны обратилась в Интерпол с просьбой начать расследование по заявлениям о торговле людьми. Однако, несмотря на предостережения, Россия продолжает массовую вербовку.

Кроме того, украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что вскоре в России ожидается прибытие 25 тысяч северокорейских рабочих, которые будут составлять шахеты.