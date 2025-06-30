Россияне на днях впервые атаковали Харьков дроном нового типа, Терехов сообщил о последствиях

Российские захватчики впервые атаковали Харьков дроном нового типа под названием Черника , мощность его боевой части похожа на БпЛА Молния .

Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, публикуя статистику вражеских обстрелов города с 23 по 29 июня.

«Чаще всего враг бил шахедами, но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием Черника», — сообщил Терехов.

По его словам, мощность БЧ этого дрона похожа на Молнию, однако конструкция другая.

«В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе», — рассказал Игорь Терехов.

Всего с 23 по 29 июня Харьков пережил 16 вражеских атак. Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах города. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия, рассказал мэр.

В результате обстрелов пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего, по его словам, с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких беспилотника.

В воскресенье, 29 июня, Зеленский заявил, что только за уходящую неделю РФ атаковала Украину, применив более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов.

«Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить», — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что рассчитывает на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех партнеров Украины.