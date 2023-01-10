СБУ задержала агента ГРУ, наводившего российские ракеты на ТЭС в Днепре 10 января, 11:26 Злоумышленник также собирал разведданные о ВСУ (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали российского агента, который наводил ракеты на объекты критической инфраструктуры Днепра.

Об этом во вторник, 10 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник работал на главное управление генерального штаба РФ, больше известное как ГРУ.

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Корректировщик передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечение, в частности, отчитывался перед российскими кураторами о последствиях воздушных атак по Приднепровской ТЭС.

Кроме того, работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

«Российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Оперативники спецслужбы задержали агента при попытке сбора разведывательной информации об очередном объекте, который должен был стать целью РФ.

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), пособнику оккупантов грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.