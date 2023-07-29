В Казачьей бухте в оккупированном Крыму ночью взорвался склад боеприпасов россиян: в ГУР рассказали подробности

29 июля, 11:52
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В Крыму взорвался очередной склад боеприпасов (Фото:Reuters)

В Крыму взорвался очередной склад боеприпасов (Фото:Reuters)

Около десяти вечера в пятницу, 28 июля, в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов российских войск.

Видео взрывов опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов, рассказали в ГУР. На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.

Видео дня

По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

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В ГУР сообщили, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на складе боекомплекта россиян.

В последние недели в оккупированном Крыму участились взрывы на военных объектах российских оккупантов.

В частности 24 июля взрывы произошли на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем, а 22 июля — на аэродроме Октябрьское, где по данным росСМИ хранилось три тонны артснарядов.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Боеприпасы Оккупация Крыма Взрыв Взрывы боеприпасов Война России против Украины склад с боеприпасами

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