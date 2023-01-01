Россия запустила две группы Шахедов — Ким 1 января, 21:19 Украинские военные используют прожекторы для поиска вражеских беспилотников в Киеве во время атаки в новогоднюю ночь, 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске российскими оккупантами для атаки на Украину двух групп иранских дронов-камикадзе Шахед.

Об этом он написал в Telegram.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

После массированного ракетного обстрела Украины 31 декабря в новогоднюю ночь, 1 января, россияне атаковали страну дронами. Всего над Киевской областью и столицей силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.

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В ОК Юг заявили, что Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

