«Испортить праздник не получилось». В новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили 45 дронов Shahed 1 января, 08:40 В новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили 45 иранских дронов Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками иранского производства Shahed-131/136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 45 ударных БПЛА.

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В командовании добавили, что 13 дронов уничтожили в 2022 году и еще 32 — в 2023-м.

«Испортить праздник украинцам не получилось», — говорится в сообщении.

1 января около 00:40 россияне начали атаковать Киев и область. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в Киевской области, также силы ПВО сработали в Киеве.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

