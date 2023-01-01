РФ может атаковать Украину дронами, пока готовит ракеты для следующего удара — ОК Юг 1 января, 13:15 Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к следующему ракетному удару (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего пять, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, много Калибров использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Сейчас, готовясь к этому, по всей вероятности, будут использовать еще дроны, а тем временем подтягивать ракетоносители», — отметила она.

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Ранее в разведке сообщали, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

