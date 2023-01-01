РФ может атаковать Украину дронами, пока готовит ракеты для следующего удара — ОК Юг

1 января, 13:15
Поделиться:
Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к следующему ракетному удару (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к следующему ракетному удару (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего пять, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, много Калибров использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Сейчас, готовясь к этому, по всей вероятности, будут использовать еще дроны, а тем временем подтягивать ракетоносители», — отметила она.

Видео дня

Ранее в разведке сообщали, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X