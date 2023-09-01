ГУР об уничтоженных Панцирях и Триумфе: Быстро сделать новые у России не получится, а устаревшие системы менее эффективны 1 сентября, 06:50 Кадр видео уничтожения российской системы ПВО С-400 на мысе Тарханкут 23 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Main Directorate Of Intelligence/Handout via REUTERS)

Россия способна производить вооружение, но быстро заменить утраченные современные системы противовоздушной обороны оккупантам сложно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, уничтожение каждой единицы современного оружия — серьезная потеря для россиян. Устаревших систем у них больше, но их эффективность «значительно меньше».



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«Производство вооружений у врага есть, но быстро и эффективно пополнять уничтоженное вооружение не так просто. И это касается всех видов, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно современных, таких как Панцирь или С-400 Триумф», — пояснил Юсов.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. Была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

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Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что С-400 уничтожила новая украинская ракета, которая «показала себя абсолютно безупречно».