«Абсолютно безупречно». В Крыму С-400 Триумф был уничтожен новой украинской ракетой — Данилов 26 августа, 15:25 Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 (Фото:Минобороны РФ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская система С-400 Триумф в Крыму была уничтожена новой украинской ракетой.

В эфире Украинского радио он подчеркнул, что «ракета была абсолютно современно», однако других деталей он не раскрыл.

«Ракета была новой, ракета была абсолютно современной. Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно», — сказал он.

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23 августа Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 Триумф.

Утром того же дня о мощном взрыве в Крыму сообщили Telegram-каналы. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.