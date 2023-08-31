Нацгвардейцы уничтожили российские БУК и Солнцепек на Купянском направлении 31 августа, 15:00 Российский Солнцепек (Фото:Serge/flickr)

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК и огнеметную систему ТОС-1А Солнцепёк на Купянском направлении.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

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По его словам, сводная тактическая группа специального назначения поразила российский БУК барражирующим боеприпасом.

Уршалович добавил, что ТОС-1А Солнцепёк поразил другое подразделение с помощью FPV дрона.

Ранее Уршалович заявлял, что подразделения Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины продвигаются на Мелитопольском направлении в глубину обороны российских оккупантов.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

