«Это было не впервые». Буданов прокомментировал майскую атаку России на штаб-квартиру ГУР

14 июля, 10:33
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

Россия ударила по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве в конце мая, но это была не первая атака.

Об этом руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью Reuters.

Он отверг масштабы последствий майского удара, о которых сообщала роспропаганда, в частности, придумав фейк о «тяжелом ранении» главы украинской разведки.

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«Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания. Когда вы были на улице, вы могли видеть людей, которые гуляли и работали. Все работает как нужно», — рассказал Буданов.

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20 июня The Economist со ссылкой на источники в ГУР сообщил, что российские оккупанты как минимум дважды целились ракетами в здание Главного управления разведки Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года. В украинской разведке подтвердили, что атаки на штаб действительно были, но работа не прекращалась.

В начале июня в ГУР рассказали, что Буданов пережил более десяти покушений на жизнь. Начальник разведки говорил, что ему это «нравится, потому что это мера признания».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Атака ГУР Штаб-квартира Кирилл Буданов

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