«Бояться нужно Путину». В ГУР рассказали о покушениях на Буданова 8 июня, 19:16 Кирилл Буданов (Фото:НВ)

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на жизнь.

Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью УП.

По его словам, Буданов — одна из важных целей для российской пропаганды для правящего режима Путина. Доподлинно известно о более десяти покушениях на его жизнь.

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Юсов подчеркнул, что все меры безопасности принимаются и бояться больше нужно Путину и его ближайшему окружению.

«Он это прекрасно осознает и в принципе, как публично комментировал, считает, что это хорошая оценка, значит, работа ведется в правильном направлении. Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению», — подчеркнул Юсов.

По словам Юсова, никакие покушения или ракетные удары не остановили и не остановят ГУР.

Ранее Кирилл Буданов, комментируя покушения на себя в интервью Дмитрию Комарову, сказал: «Мне это нравится. Во-первых, это мера признания, это показывает, что я в принципе делаю свою работу правильно».