Россияне дважды целились ракетами в здание ГУР, последний раз в конце мая — The Economist 21 июня, 08:41 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Российские оккупанты как минимум дважды целились ракетами в здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в материале The Economist.



Разведчики рассказали изданию, как в марте 2022 года атака России на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве «парализовала» многих.

«Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол», — пишет журнал.

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Вскоре, говорят разведчики, дверь открылась и к ним вышел начальник ГУР Кирилл Буданов, который сказал: «Все в порядке».

«Он отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», — вспоминает один из неназванных офицеров.

Как пишет The Economist, 29 мая 2023-го на офис ГУР летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Они едва не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники задели другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет.

После этого роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию».

20 июня Буданов окончательно развенчал этот фейк — в МИД с разведчиком опубликовали новое фото, также он дал интервью.

В начале июня в ГУР рассказали, что Буданов пережил более десяти покушений на жизнь. Начальник разведки говорил, что ему это «нравится, потому что это мера признания».