Судьба разведчика № 1. Когда и почему жизнь руководителя ГУР Кирилла Буданова превратилась в одну большую спецоперацию — профайл NV 24 мая, 06:20 NV Премиум Молодой генерал: 37-летний Кирилл Буданов начинал в ГУР обычным оперативником, прошел через спецоперации в Крыму и на Донбассе, а возглавил военную разведку в августе 2020 года (Фото:НВ)

Как Кирилл Буданов из десантников пошел в разведчики, сколько у него ранений и зачем он постоянно рвется в бой, — история жизни руководителя ГУР со всеми подробностями.

Вечером 23 февраля 2022 года Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, привез из дому в свой рабочий кабинет жену Марианну.

На тот момент он точно знал, что через несколько часов российские войска нападут на Украину и времени на волнения за судьбу жены уже не будет.

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Главный военный разведчик тогда знал многое: что оккупанты попытаются войти в столицу и планируют ликвидировать все руководство страны.

И о намерениях российского диктатора Владимира Путина всего за три дня перевернуть историю Украины, превратив ее в новое государственное образование — российского сателлита, Буданов также знал.

Однако он даже не догадывался, что жена проведет с ним на Острове, как в коридорах власти называют резиденцию ГУР на столичном Рыбальском полуострове, несколько первых месяцев полномасштабного вторжения. А сама война растянется более чем на год.

Не знал Буданов и того, что 2022-й превратит его в глазах соотечественников в поставщика выверенной информации о враге и достаточно точных военных прогнозов, высказанных удивительно ровным тоном. А для оккупантов, включая кремлевских «небожителей», главный военный разведчик Украины за год войны станет олицетворением тайной силы ВСУ, которая стоит за самыми громкими диверсионными операциями в российском тылу, включая подрыв любимого путинского «фетиша» — Крымского моста.

Московских пропагандистов и «военкоров» нервно трясет каждый раз, когда в очередном интервью Буданов невозмутимо говорит о неизбежном распаде РФ, демонстрируя лежащую в его кабинете карту «расчленения» России.

«ГУР работает многопланово, начиная от информационного направления и заканчивая непосредственно разведывательной деятельностью, а также уничтожением оккупантов в зоне боевых действий», — объясняет Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление.

Иррациональный российский страх перед руководителем ГУР довел Кремль до того, что в апреле этого года Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал его, обвинив в организации терактов. А накануне 1 мая Буданов даже оказался в Москве, но не лично: несколько распечатанных на принтере листов А4 с портретом гуровца и подписью «Наш президент» кто-то расклеил на людных улицах российской столицы.

Обратная сторона этой «всероссийской популярности» — более 10 попыток покушений, которые организовали на Буданова спецслужбы страны-агрессора.

Сидя в своем темном кабинете, больше похожем на музей, — среди картин, фотографий и образцов оружия, стоящих в самых неожиданных местах (гранате, например, нашлось место прямо на рабочем столе), о покушениях на себя главный военный разведчик страны рассказывает NV так же невозмутимо, как и о неприглядной судьбе РФ.