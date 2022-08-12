«Паники и истерики не понимаю». Как ситуация на Запорожской АЭС связана с желанием РФ заморозить войну — советник министра энергетики 12 августа, 14:23 Эксклюзив НВ Оккупанты выпустили еще пять снарядов в районе пожарной части, которая находится недалеко от ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко считает, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «ненормальная и безумная», но паниковать не стоит.

«Откровенно скажу: я этой паники и истерики сейчас не понимаю. Действия, которые сейчас разворачиваются на Запорожской АЭС, разворачивались не за день. Последний месяц ситуация неизменна — каждые три-четыре дня что-нибудь прилетает вокруг станции. Да, там идут боевые действия, российская техника стоит в машинном зале. Так она там уже пять недель стоит», — рассказал Харченко в эфире Радио НВ.

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Советнику министра энергетики кажется, что нагнетание ситуации вокруг ЗАЭС «разогнано» российскими медиа и дипломатическими усилиями к заседанию Радбеза ООН, состоявшегося накануне.

«Чистое повышение градуса, накала ситуации для того, чтобы создать дополнительное давление на международное сообщество с целью заморозить конфликт в Украине. То, что я сейчас вижу, вкладывается в эту логику. Украина наконец-то начала активно действовать: две недели назад начала активную дипломатическую деятельность для того, чтобы добиться санкционирования Росатома, чтобы оказать давление на россиян с целью вывода их войск из Запорожской станции. Началось формирование международной коалиции, которая смогла бы этого достичь», — пояснил он.

Россияне отреагировали на активизацию украинцев, и именно они, по мнению Харченко, пугают мир ядерной катастрофой.

«Реактор — штука достаточно надежная. Он спроектирован так, чтобы на него мог упасть самолет, а утечки радиоактивных веществ не произошло. Поэтому говорить, что просто что-нибудь произойдет, — неправда. Безусловно, это ненормальная ситуация, когда войска стоят на станции. Безусловно, это абсолютное безумие, когда танки и БТРы загнаны в машинные залы и вместе с боекомплектом там находятся. В то же время следует понимать, что те реакторы, которые есть в Запорожье, совсем не такие, как были в Чернобыле. <...> Это совсем другие реакторы с совсем другим уровнем безопасности», — уверяет Харченко.

Фото: НВ

По его словам, аналогичные реакторы предыдущего поколения стояли в Фукусиме: «Их накрыло цунами, и катастрофы не произошло». В то же время, по его мнению, легкомысленно относиться к ситуации нельзя, и Украина уже нашла решение, которое обсуждается с международными партнерами.

«Нам нужно очень четко выставить москвитянам условия, в которых им будет очень больно, если они не пойдут на демилитаризацию Запорожской станции. <...> Никакие санкции на Росатом пока не наложены. Настало время об этом активно заговорить и поставить россиян перед выбором. Они должны либо покинуть ЗАЭС, вывести оттуда военных, сделать там демилитаризованную зону, <...> либо потерять бизнес Росатома, все его возможности за пределами России от слова совсем», — добавил он.

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