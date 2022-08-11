«Чернобыль будет цветочками». Россияне могут взорвать Запорожскую АЭС — Данилов
Российский оккупант стоит на фоне Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Есть вероятность того, что российские оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Последствия этого будут намного хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.
Данилов заявил, что ядерная катастрофа на Запорожской АЭС будет больше, чем взрыв на Чернобыльской станции.
«Это крупнейшая АЭС в Европе, там шесть энергоблоков стоит. А что мы должны сегодня делать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали туда технику. Если мы сейчас начнем „решать с ними отношения“, то существует вероятность, что они примут решение ее взорвать». — заявил Данилов.
Секретарь СНБО сказал, что в мире не хотят заниматься решением этой проблемы и МАГАТЭ «куда-то делась». Однако в Украине понимают, что можно сделать, чтобы этой проблемы не было.
Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш призвал демилитаризировать периметр вокруг Запорожской АЭС и вывести всю военную технику с территории объекта.
Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.
Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.
При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.
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