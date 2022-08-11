Россия вновь обстреляла Запорожскую АЭС — Энергоатом 11 августа, 16:40 REUTERS/Alexander Ermochenko

Оккупанты трижды за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию в четверг, 11 августа. Снаряды попали в участки рядом с хранилищем источников излучения и в районе пожарной части.

Обновлено 17:42 Российские военные в третий раз обстреляли район Запорожской атомной электростанции, сообщили в Энергоатоме.

«Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции» — говорится в сообщении в Telegram.

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«Рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — сообщала пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Уточняется, что в месте обстрелов загорелась трава, но пострадавших не было.

Позже оккупанты выпустили еще пять снарядов в район пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, сообщили в Энергоатоме.

«В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести „пересменку“. Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар», — подчеркивается в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники прошлой смены. Они также призвали не верить фейкам роспропаганды о том, что персонал якобы в панике покидает станцию.

В Энергоатоме добавили, что радиационный фон на АЭС, по состоянию на 17:00, находится в пределах нормы. Они также опровергли заявления пророссийских пабликов в Telegram о пожаре на втором энергоблоке.

Войска РФ захватили ЗАЭС 4 марта, в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудники электростанции ос того момента остаются в заложниках у оккупантов.

Россияне используют станцию для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

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