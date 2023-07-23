После нового разрушительного удара по Одессе Зеленский заявил, что Украине нужен полноценный воздушный щит 23 июля, 17:45 Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления ПВО на фоне недавней ночной атаки российских оккупантов по Одессе (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в полноценном воздушном щите от атак российских оккупантов вроде обстрела Одессы в ночь на воскресенье, 23 июля.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram канала главы государства.

«Украине нужен полноценный воздушный щит — только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались», — заявил Зеленский.

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По мнению главы государства, помощь западных партнеров позволяет защитить тысячи гражданских жизней, однако Украина нуждается в большем количестве систем ПВО.

«Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин, нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору — нужно победить террор. И это возможно!» — резюмировал Зеленский.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты обстреляли город Одессу с использованием 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей.

В результате обстрела погиб один человек и 22 пострадавших, среди которых есть дети. Одесса претерпела значительные разрушения, 25 объектов исторической важности были повреждены.