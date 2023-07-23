После нового разрушительного удара по Одессе Зеленский заявил, что Украине нужен полноценный воздушный щит
Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления ПВО на фоне недавней ночной атаки российских оккупантов по Одессе (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в полноценном воздушном щите от атак российских оккупантов вроде обстрела Одессы в ночь на воскресенье, 23 июля.
Об этом говорится в сообщении официального Telegram канала главы государства.
«Украине нужен полноценный воздушный щит — только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались», — заявил Зеленский.
По мнению главы государства, помощь западных партнеров позволяет защитить тысячи гражданских жизней, однако Украина нуждается в большем количестве систем ПВО.
«Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин, нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору — нужно победить террор. И это возможно!» — резюмировал Зеленский.
В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты обстреляли город Одессу с использованием 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей.
В результате обстрела погиб один человек и 22 пострадавших, среди которых есть дети. Одесса претерпела значительные разрушения, 25 объектов исторической важности были повреждены.