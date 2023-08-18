Россия готовит экипажи кораблей к противодействию морским дронам 18 августа, 17:01 Крым (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты начали готовить экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. В частности, систему обороны пытаются улучшить и на территории Крыма.

Об этом сообщает Military Media Center.

В сообщении говорится, что такие мероприятия россияне проводят в Черном и Азовском морях.

«Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях», — говорится в сообщении.

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В частности в Крыму враг пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.

16 августа в украинской разведке заявили, что Крымский мост, который оккупанты используют для переброски войск и техники в Украину, «плохо себя чувствует» и дальше будет ему будет хуже.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.