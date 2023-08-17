Российские оккупанты закрывали Крымский мост на полтора часа 17 августа, 22:32 Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты в четверг вечером, 17 августа, закрыли на полтора часа Крымский мост. Причин они не раскрывают.

О временном закрытии моста сообщил Telegram-канал Крымский мост.

Согласно времени публикации постов в канале, Крымский мост был закрыт на въезд и выезд на полтора часа.

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Около 21:00 движение было восстановлено. Причины такого решения оккупанты не рассказывать.

16 августа в украинской разведке заявили, что Крымский мост, который оккупанты используют для переброски войск и техники в Украину, «плохо себя чувствует» и дальше будет ему будет хуже.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.