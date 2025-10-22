Россия атакует Украину шахедами, в ряде областей объявили тревогу, в Киеве обломки повредили жилой дом

Взрыв дрона в небе над Киевом, ночь 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

23:58. Как сообщил Тимур Ткаченко, в Подольском районе столицы зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них — детский сад.

«Также известно о 5 поврежденных автомобилях. Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется», — добавил он.

23:52. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

23:43. В Подольском районе, по предварительной информации, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома — городской голова Киева Виталий Кличко.

По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома. Экстренные службы направляются на места.

23:33. В Оболонском районе Киева обломки БпЛА повредили жилой дом, предварительно, никто не пострадал, сообщил Ткаченко.

23:23. Тимур Ткаченко написал, что в Подольском районе Киева на трех локациях упали обломки БПЛА, информация о пострадавших уточняется. По его словам, одна из локаций — детский сад.

23:22. Воздушные силы сообщили о БпЛА в Днепропетровской области, которые идут курсом на север.

23:03. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что тревога в Киеве объявлена из-за вражеских дронов над столицей, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Суспільне сообщает о взрывах в Киеве. Городской голова Виталий Кличко позже подтвердил, что в Киеве работает ПВО.

В северных, восточных и южных областях объявили воздушную тревогу.

В 22:57 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Киева с севера. В Киевской области вражеский дрон идет в направлении Броваров. Также БпЛА в Херсонской области идет в сторону Николаевской.

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину более 400 дронами и 28 ракетами, среди них 15 — баллистические. Были зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 30 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.