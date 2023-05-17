Укроборонпром и Rheinmetall откроют совместное предприятие летом 2023 года 17 мая, 21:37 Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall и Укроборонпром заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook в среду, 17 мая, цель сотрудничества — создать общее предприятие, которое укрепит оборонную промышленность Украины.



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«Скорейшее обеспечение насущных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию — чрезвычайно важное для нас дело. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В свою очередь Укроборонпром во главе с Юрием Гусевым является очень надежным партнером для нас», — заявил исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

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Первым шагом сотрудничества будет техобслуживание и ремонт бронетехники, переданной защитникам Украины. В будущем компании хотят вместе производить продукцию в Украине и разрабатывать вооружение и технику на базе новосозданного предприятия. Предприятие начнет работать в середине июля 2023 года.

Инфографика: NV

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании и возьмет на себя управление.

5 мая Кабинет министров обнародовал постановление о создании акционерного общества Украинская оборонная промышленность, которое заменит концерн Укроборонпром.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с председателем правления Армином Паппергером.