Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder до конца июля

7 июня, 07:35
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БМП Marder (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

БМП Marder (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии заказ на еще 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Их планируют передать до конца июля.

Об этом компания заявила во вторник, 6 июня, сообщает Berliner Zeitung.

Сколько будут стоить БМП, Rheinmetall не сообщил. За них заплатит немецкое правительство. Новые Marder хотят взять с числа старых Marder и восстановить. Также до конца июля Украине хотят отправить первую партию с 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.

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В конце марта Берлин передал Киеву первые 40 Marder, 20 из которых со складов концерна, еще столько же — со складов Бундесвера. В распоряжении Rheinmetall останется еще 60 боевых машин пехоты, которые можно будет отремонтировать.

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Ранее СМИ сообщили, что Германия планирует передать Украине бронемашины APC. Также в ближайшее время Берлин может пересмотреть позицию по предоставлению истребителей, заявил министр обороны Борис Писториус. В то же время поставки дальнобойных ракет Taurus он пока отвергает.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Война России против Украины БМП Marder

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