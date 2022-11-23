РФ в Севастополе готовит операторов иранских и российских дронов — Генштаб 23 ноября, 08:16 Генштаб сообщил, как Россия готовит в Севастополе операторов дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В оккупированном Севастополе на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 23 ноября.

По данным Генштаба, операторов готовят работать с дронами как российского, так и иранского производства.

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Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель.

В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю тысячу баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.