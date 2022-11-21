Россия в 2023 году может применить в Украине иранские дроны своего производства — CNN 21 ноября, 21:04 Россия использует для ударов по Украине дроны иранского производства (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Страна-агрессор Россия может начать производство иранских дронов-камикадзе в течение нескольких месяцев и использовать их в полномасштабной войне против Украины в следующем году. Об этом сообщает CNN в понедельник, 21 ноября, со ссылкой на источник.

По словам собеседника CNN, Иран и Россия заключили соглашение в начале ноября, и Тегеран начинает передавать Москве чертежи и компоненты для беспилотников. Он утверждает, что страна-террорист намерена произвести тысячи новых беспилотников с иранскими компонентами по полученным чертежам.

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Ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и «вполне возможно, что Россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году», сообщает телеканал.



Источник CNN также заявил, что процесс производства ударных беспилотников «не сложен по сравнению с производством другого оружия».

По информации телеканала, сообщения западных СМИ о том, что Иран готовится отправить России баллистические ракеты и дополнительные дроны-камикадзе, «вызвали обеспокоенность в Тегеране». После этого иранский режим, предположительно, «пересмотрел свой подход в пользу производства беспилотников в России, а не их прямой передачи Ираном».

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Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее заявил, что у России не получится быстро развернуть производство иранских ударных беспилотников на своей территории.



До этого издание Washіngton Post сообщило, что Москва и Тегеран заключили непубличное соглашение о начале производства боевых иранских беспилотников на территории России.