Иран передаст РФ для войны против Украины новую партию дронов и 1000 баллистических ракет — CNN

1 ноября, 13:58
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Новая партия вооружений может быть доставлена в РФ уже до конца 2022 года (Фото:imp_navigator/flickr.com)

Новая партия вооружений может быть доставлена в РФ уже до конца 2022 года (Фото:imp_navigator/flickr.com)

Власти Ирана намерены поставить кремлевскому режиму дополнительные вооружения, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник из стран Запада.

В частности, Россия может получить новую партию дронов-камикадзе, которые использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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Кроме того, по словам источника, иранская сторона также готова передать РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

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В то же время точной даты поставок указанных вооружений собеседник американского телеканала не назвал, отметив лишь, что, как ожидается, они будут доставлены в Россию до конца 2022 года.

В свою очередь официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с РФ, продолжает все отрицать.

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При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM уже в ноябре.

«Иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью, очень высокой скоростью. И эти характеристики проверены в боях», — отметил глава ГУР.

Что касается иранских беспилотников, то РФ использует их для массированных атак на объекты критической инфраструктуры, в результате чего было повреждено около 30% украинских электростанций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Иран Баллистические ракеты Война России против Украины дроны-камикадзе

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