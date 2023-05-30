«Продолжается наращивание системы ПВО». Как отражают атаки на Киев и какой будет осень-зима 2023-го — интервью NV с Юрием Игнатом 30 мая, 13:18 NV Премиум Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:Yuriy Ignat / Facebook)

В мае Россия уже 17 раз атаковала Киев с воздуха. Украинская противовоздушная оборона почти на 100% сбивает ракеты и БПЛА, которые запускают оккупанты, утверждает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Однако, добавляет он, все же есть системы, которые могут значительно усилить защиту, а F-16 могут стать залогом нашей победы.

В интервью Radio NV Игнат рассказал, как отбивают атаки на Киев и смогут ли россияне повторить прошлогодние воздушные атаки осенью и зимой 2023 года.

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— Якобы обстрел Киева и Киевской области 29 мая был направлен на то, чтобы попасть по так называемым центрам принятия решения — будто бы целились в правительственный квартал, в какие-то здания ГУР. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть?

— Не могу я этого подтвердить, подобной информацией не располагаю.

Воздушные силы видят свои цели на радарах, как маркеры, которые летят в воздушном пространстве. На наших системах видно, что цель движется. Соответственно, отрабатывается алгоритм действий, принимается решение по их уничтожению — или это крылатые ракеты, или это баллистические ракеты.