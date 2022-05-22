В Беларуси хоронят местных военных, которые подписали контракты с российскими ЧВК и воевали против Украины — ГУР 22 мая, 20:50 Цей матеріал також доступний українською По данным ГУР, известно о случаях добровольного подписания контрактов белорусскими военными с разными российскими ЧВК (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных национальных вооруженных сил, которые согласились заключить контракты с российскими ЧВК.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина Горка Минской области (там базируется пятая отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (где базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

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ГУР отмечает, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого — деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории.

«Но после ряда похорон и известий о «пропавших без вести» количество желающих испытать судьбу уменьшилось», — добавляют в разведке.

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