Россияне продолжают вести наступательные действия на востоке Украины, в Белгородской области развернули ОТРК Искандер — Генштаб 22 мая, 07:52 Цей матеріал також доступний українською Российские захватчики не прекращают ведение наступательных действий на востоке Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Российские захватчики не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, в частности, в районе Северодонецка и Лисичанска. В Белгородской области РФ противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 88-х суток противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

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Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. Увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ужесточили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

В Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улыця, Бунякино, Гирки, Гремяч и Муравьи.

На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава шестой общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода украинских войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не осуществлял. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении ситуация не изменилась.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА Орлан-10.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага.

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